L'Attacco dei Giganti, qual è il personaggio preferito dell'autore? La risposta

Il mondo de L'Attacco dei Giganti non è popolato soltanto da quelle mostruose creature mangiauomini, che cercano di sfondare il muro titanico a ogni costo, accontentandosi talvolta di divorare i poveri sventurati dell'armata ricognitiva che esce dalle mura per le sue missioni. Ci sono tanti umani, alcuni dei quali messi in buona luce dall'autore.

La storia rivolve proprio intorno a loro, intorno a Eren Jaeger e ai ragazzi che si allenarono insieme nella divisione 104. Questi presero ognuno la propria strada, con alcuni di essi che si unirono all'Armata Ricognitiva, uno dei gruppi più riconoscibili e famosi de L'Attacco dei Giganti. Con la serie ormai conclusa, però, sorgono tante domande. Ad esempio, qual è il personaggio preferito di Hajime Isayama in L'Attacco dei Giganti?

Negli ultimi tempi è stata lanciata una nuova applicazione di Kodansha che permette di leggere i capitoli delle serie in simulpub. Per l'occasione, Hajime Isayama ha realizzato un disegno a tema, ma ha anche rilasciato alcune interviste. In una di queste, l'autore ha rivelato che il suo personaggio preferito de L'Attacco dei Giganti è Reiner Braun. "Direi Jean. No, è Reiner. Lui è un personaggio in cui ho dedicato tanto tempo per la creazione. Si è rivelato essere completamente differente da ciò che mi aspettavo. Mi è davvero piaciuto disegnarlo."

C'è stato quindi un dubbio temporaneo per l'autore, che poteva scegliere un altro personaggio della stessa divisione. Alla fine però si è convinto subito, optando per Reiner. Molti fan avranno sicuramente capito in anticipo qual è il personaggio più amato da Isayama, vista la sua storia. Invece, ecco il suo momento preferito da L'Attacco dei Giganti.