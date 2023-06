L'Attacco dei Giganti, qual è il momento preferito dell'autore? La rivelazione di Isayama

È passato ormai molto tempo da quando si facevano le analisi dei capitoli de L'Attacco dei Giganti, il roboante manga scritto da Hajime Isayama e pubblicato per oltre dieci anni su Bessatsu Shonen Magazine. Quei giorni sono ormai conclusi, e quindi è il momento giusto per fare altre domande all'autore sulla sua opera.

In una lunga intervista preparata in occasione della pubblicazione di K Manga, la nuova piattaforma digitale di Kodansha che si pone l'obiettivo di portare i manga negli USA tradotti in inglese, è stato coinvolto il mangaka di questa serie. Hajime Isayama ha fatto così diverse rivelazioni su L'Attacco dei Giganti, il suo capolavoro concluso da qualche anno. In particolar modo, gli è stato chiesto quale sia stato il suo momento preferito della serie.

Il momento preferito dell'autore de L'Attacco dei Giganti è il momento in cui Reiner e Bertholt rivelano di essere il Gigante Corazzato e il Gigante Colossale. Quel momento giunse dal nulla, lanciando i lettori del manga e gli spettatori dell'anime in un attimo di esitazione e confusione. Ed è proprio per questo che Isayama lo adora "È quando Reiner rivela il suo vero sé stesso. Ero nella sala di preparazione degli storyboard di Kodansha quando quella scena mi venne in mente, mentre riflettevo alla scrivania da ore. Ero davvero eccitato quando mi venne in mente quest'idea. Ho un grande attaccamento al modo in cui ho creato quella grande scena".

Il mangaka de L'Attacco dei Giganti ha quindi spiegato per filo e per segno non soltanto la scena, ma anche la sua fase di creazione. Un momento catartico per tutti i fan della serie e anche per i protagonisti stessi, che sono stati enormemente scossi dalla portata di quella rivelazione.