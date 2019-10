L'Attacco dei Giganti: ecco quando arriverà il capitolo 123

Oggi 9 ottobre è stato pubblicato ufficialmente il Bessatsu Shonen Magazine, rivista di casa Kodansha con cadenza mensile sul quale è serializzato da ormai oltre dieci anni la popolare serie L'Attacco dei Giganti. Hajime Isayama ormai ha fatto addentrare da diversi mesi i lettori nell'arco finale della sua opera.

Ciò vuol dire che coloro che seguono il manga di L'Attacco dei Giganti non vedono l'ora che arrivi il capitolo successivo. Grazie ad Attack on Titan Wiki veniamo a sapere la data di uscita ufficiale del Bessatsu Shonen Magazine numero 12.

La rivista che conterrà L'Attacco dei Giganti capitolo 123 arriverà il 9 novembre 2019, ovvero tra un mese. Potremo quindi assistere al prosieguo degli ultimi eventi, con Eren Jaeger che è riuscito a non morire convincendo Ymir a seguire il suo volere e non quello del sangue reale di Zeke.

L'Attacco dei Giganti è un manga scritto e disegnato da Hajime Isayama, pubblicato dal 9 settembre 2019 sulla rivista Bessatsu Shonen Magazine e col titolo in patria di Shingeki no Kyojin. Nonostante l'esordio in sordina e su una rivista di nicchia, nel giro di pochi mesi la serie ha ottenuto sempre più consenso, raggiungendo vendite elevate già prima dell'arrivo dell'anime, mandato in onda nel 2013 e di cui si è occupato WIT Studio.

La serie ha visto anche una mostra dedicata durante gli scorsi mesi, la Shingeki no Kyojin Final Exhibition che farà una nuova tappa prima della chiusura.