L'Attacco dei Giganti: ecco quando potrebbe terminare la serie dopo il capitolo 122

Abbiamo passato insieme a Eren Jaeger e gli altri membri della Legione Esplorativa un viaggio verso la libertà e la fine della tirannia delle bestie conosciute come giganti. Hajime Isayama ci ha regalato per dieci anni una storia in L'Attacco dei Giganti che, dopo gli eventi del capitolo 122, potrebbe concludersi davvero a brevissimo.

In Giappone solo due mesi fa è stato pubblicato il volume 29 di L'Attacco dei Giganti, contenente i capitoli dal 115 al 118. Quattro capitoli come al solito, e con l'uscita della storia 122 di questo mese vuol dire che siamo arrivati al volume 30. Un numero che già soddisfa le aspettative di Isayama di qualche anno fa, ma che naturalmente non sarà l'ultimo.

Con l'uso del potere di Eren e la rivelazione della storia di Ymir, ormai rimane poco da scoprire. Ciò vuol dire che nei prossimi capitoli Isayama lascerà spazio a carneficine e distruzione, oltre che all'evoluzione del rapporto tra i personaggi e questo potrebbe necessitare di non molto tempo.

Seguendo l'ipotesi dei quattro capitoli a volume, L'Attacco dei Giganti potrebbe terminare nel numero 126 previsto per il mese di febbraio 2020, oppure nel 130 di giugno 2020. Uno o due volumi circa per giungere alla conclusione della storia di Eren, che potrebbe addirittura arrivare con un mese d'anticipo se l'autore e la rivista Bessatsu Shonen Magazine decidessero di inserire uno o più capitoli con una lunghezza di molto superiore alla solita.

Come già anticipato dall'arrivo dell'ultima stagione dell'anime, L'Attacco dei Giganti è in ogni caso agli ultimi colpi e che vedranno Eren finalmente giungere alla pace di quella tavola rivelata in diretta sulla TV giapponese alcuni mesi fa.