L'Attacco dei Giganti: ecco quando uscirà il capitolo 130, nessuna sorpresa per i fan

Questi mesi in Giappone sono stati piuttosto turbolenti a causa dell'emergenza Coronavirus ma pian piano sta tutto tornando alla normalità. Degli ottimi segnali di ripresa sono arrivati dal mondo di L'Attacco dei Giganti. Abbiamo rivisto infatti Eren e compagni grazie al trailer di L'Attacco dei Giganti 4, ovvero la stagione finale.

Per quanto riguarda il manga, ieri è tornato ufficialmente alla carica grazie all'uscita di Bessatsu Shonen Magazine, la rivista contenitore dove scrive Hajime Isayama. Pertanto i lettori di Crunchyroll hanno potuto godere di L'Attacco dei Giganti capitolo 129 grazie alla traduzione in inglese ufficiale. Dopo la lettura, inevitabilmente i fan si sono chiesti quando sarebbe tornato il manga.

Per fortuna è stato confermato che L'Attacco dei Giganti 130 non subirà ritardi, almeno per il momento, dato che l'uscita di Bessatsu Shonen Magazine numero 8 che conterrà il capitolo in questione sarà pubblicato regolarmente il 9 luglio 2020. Vorrà dire che dovremo aspettare un altro mese, ovvero la tempistica canonica, per il prossimo capitolo di L'Attacco dei Giganti.

Una piccola soddisfazione, anche se non potremo godere ancora a lungo del manga di Hajime Isayama: il mangaka ha infatti annunciato che L'Attacco dei Giganti è al 95% del completamento e manca davvero pochissimo a una fine che potrebbe concretizzarsi entro fine 2020. Siete pronti a salutare i protagonisti del manga?