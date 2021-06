L'attacco dei Giganti: Quanti anni ha Erwin Smith? Ecco una ipotesi

Gli appassionati dell'opera di Hajime Isayama aspettano con ansia il prossimo evento dedicato a L'Attacco dei Giganti. Nel frattempo cerchiamo di scoprire qualche dettaglio in più sul personaggio di Erwin Smith.

Il comandante del Corpo di Ricerca ha subito colpito i fan del manga e dell'anime de L'Attacco dei Giganti, in particolare per il suo carattere deciso e per la sua ferrea volontà di combattere contro gli avversari degli umani. Nel corso dell'opera non viene mai citata la sua età, anche se in molti credono che possa avere sui trentacinque o quaranta anni. Un indizio ci viene dato da uno dei flashback della storia di Erwin: nel 825 infatti il personaggio è un bambino che frequenta la scuola, quando suo padre gli rivela di avere dei dubbi sulla vera storia che è stata condivisa dalla casa regnante.

Le vicende de L'Attacco dei Giganti sono ambientate nell'anno 850, venticinque anni dopo la scomparsa del padre di Erwin, per questo sembra plausibile considerare la sua età vicino ai quaranta. Tra gli appassionati sono numerose le discussioni su questi retroscena, se invece cercate altri oggetti di marketing legati all'opera di Hajime Isayama, vi segnaliamo che è già in vendita la colonna sonora de L'Attacco dei Giganti.