L'Attacco dei Giganti: a quanto pare l'anime è rinnovato per la Stagione 4

L'Attacco dei Giganti è uno degli anime più in vista dell'ultimo periodo. Merito di una seconda parte della Terza Stagione particolarmente intensa, che si prepara a raggiungere il suo climax nel prossimo episodio disponibile, il numero 19. Nel frattempo, pare che un'eventuale Quarta Stagione sia stata confermata da una recente intervista.

Sebbene i dubbi a riguardo della cancellazione dell'adattamento animato avessero ben poco fondamento, il possibile abbandono della serie da parte di Wit Studio, indiscrezione recentemente circolata nell'ambiente, ha comunque provocato una certa apprensione ad una larga fetta del fandom.

A rasserenare, almeno in parte, gli animi sarebbe stato nientemeno che Tetsuro Araki, il regista principale della serie. Il director, intervistato durante un live concert dedicato alla fatica di Hajime Isayama, ha difatti risposto "sì" alla domanda riguardante una possibile Quarta Stagione de L'Attacco dei Giganti. Araki non ha però fornito nuove informazioni circa il possibile abbandono dell'attuale studio d'animazione, rifiutandosi di rispondere ai quesiti postigli in merito.

Nel mentre, proprio i membri dell'attuale staff di produzione, Wit Studio per l'appunto, hanno lanciato aperti ringraziamenti ai fan della serie, ma soltanto dopo aver onorato la toccante morte di un personaggio.

E voi, quale pensate che possa essere il futuro della trasposizione animata? Fatecelo sapere nei commenti!