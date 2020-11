L'Attacco dei Giganti 4, trapela il numero di episodi della prima parte

All'arrivo della quarta stagione di L'Attacco dei Giganti mancano ormai una manciata di settimane, ma le informazioni sulla serie continuano a scarseggiare, lasciando un alone di mistero intorno alla nuova trasposizione animata del manga di Hajime Isayama.

Stando a voci di corridoio emerse in rete, L'Attacco dei Giganti 4, stagione conclusiva del franchise, sarà divisa in due parti, la prima delle quali dovrebbe vantare ben sedici episodi. Ma come riferito su Twitter dall'utente @Spytrue, non è ancora chiaro se questi episodi corrispondano al totale delle due parti, sempre ammettendo che venga effettivamente diviso, o solamente alla prima parte.

Come rivelato da TV NHK, il 7 dicembre sarebbe indicato come la data di uscita giapponese di L'Attacco dei Giganti 4. Al rilascio, dunque, mancherebbe meno di un mese. Lo Studio MAPPA, studio d'animazione responsabile della serie, riuscirà a gestire un così elevato numero di episodi in una sola ondata?

Questa scelta potrebbe essere stata effettuata sia per rispondere a esigenze narrative, così da non tagliare troppe parti del manga. Ma per migliorare la qualità finale della produzione, lo studio potrebbe optare per la formula split-cour, ovvero la divisione di una stagione in più parti. In attesa di conferme, godiamoci il nuovo spot di L'Attacco dei Giganti 4 che mostra Eren in azione. Inoltre, ammiriamo Historia in questo favoloso cosplay di L'Attacco dei Giganti.