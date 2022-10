L'Attacco dei Giganti: quattro fantastiche illustrazioni dall'immaginazione di Perok

Anche dopo aver concluso il racconto de L'Attacco dei Giganti, con il finale del manga ormai pubblicato più di un anno e mezzo fa sulla rivista, Hajime Isayama continua a disegnare i suoi protagonisti. Ovviamente, considerato l'impatto che ha avuto sulla cultura pop mondiale, non è l'unico a illustrarli.

Ovviamente ogni fan ripropone i protagonisti de L'Attacco dei Giganti a modo proprio. C'è chi si rifà il più possibile allo stile dell'autore originale, chi usa il proprio e chi rivede alcune situazioni con una propria visione. In quest'ultima categoria ricadono le fantastiche illustrazioni immaginifiche di Perok. In un recente tweet su Twitter, Perok ha pubblicato quattro illustrazioni a tema L'Attacco dei Giganti a dir poco visionarie.

Prendendo spunto da tutti i concetti inseriti da Isayama nel suo manga, ha realizzato una Mikasa con Eren e Ymir che creano una sciarpa con il sangue del protagonista, seguita da un museo fittizio con le ossa del gigante definitivo di Eren, una vignetta con Levi e la libertà di Eren in uno specchio e infine le catene che legano Eren Kruger, Grisha Jaeger e il giovane protagonista.

Quattro fan art che racchiudono tanti significati e che mostrano la passione che ancora ha il pubblico per L'Attacco dei Giganti. Intanto continua il conto alla rovescia per il finale dell'anime di Attack on Titan in streaming.