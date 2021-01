L'Attacco dei Giganti: la reazione del doppiatore di Eren all'imminente fine del manga

Dopo diversi mesi in cui sembrava prossimo l'annuncio del capitolo finale dell'Attacco dei Giganti, è stato finalmente rivelato che l'opera di Hajime Isayama si concluderà nel mese di aprile. Naturalmente la community ha cominciato a speculare sui possibili sviluppi, mentre il doppiatore giapponese di Eren Jaeger è rimasto profondamente colpito.

Per Yuki Kaji infatti, che dona la voce al giovane Jaeger sin dalla prima stagione, andata per la prima volta in onda nel 2013, si è trattato di un annuncio molto importante. Per quanto la quarta stagione della trasposizione animata, ora gestita totalmente da Studio MAPPA, sia cominciata da poco, Kaji non ha esitato a mostrarsi effettivamente commosso da un annuncio del genere, come riportato di recente su Oircon News, di cui trovate un estratto nel post in calce.

Attualmente Eren è apparso profondamente diverso da quanto visto nel corso delle stagioni precedenti, e come molti di voi sapranno, il personaggio subirà dei grossi cambiamenti che lo porteranno a ricoprire un ruolo sì fondamentale, ma inaspettato se si considera la fase iniziale della serie. Il potere, gli obiettivi, e un carattere sempre più distaccato, complicheranno le relazioni con i suoi compagni del Corpo di Ricerca, aspetto che potrebbe portare ad un finale a dir poco emozionante.

Ricordiamo che di recente Kaji ha doppiato Eren in alcune pagine del manga, e vi lasciamo ad un'analisi dettagliata del capitolo 136.