L'Attacco dei Giganti: il regista dell'anime ringrazia i fan per il successo della serie

L'opera creata da Hajime Isayama, L'Attacco dei Giganti , ha compiuto da poco ben undici anni dalla sua prima pubblicazione sulla rivista Bessatsu Shonen Magazine, e in questo arco temporale è riuscita, grazie soprattutto ai colpi di scena, alla brutalità degli scontri e ad una forte componente politica, a conquistare milioni di fan.

Visto il successo ottenuto dal manga, nel 2013 è cominciata la pubblicazione della trasposizione animata, contraddistinta da una resa impressionante dei dettagli, una grande fedeltà all'originale, e animazioni che rientrano di diritto tra le migliori viste negli ultimi anni. La figura chiave dietro la realizzazione delle prime tre stagioni, è il regista Tetsuro Araki, che ha voluto ringraziare i fan per il loro incredibile supporto.

Nel post che trovate in fondo alla pagina Araki ha condiviso delle informazioni riguardanti una maratona della serie prevista per il 19 settembre su Animax Japan, dove prima dell'intera terza stagione, verranno trasmesse le pellicole riassuntive delle precedenti. Invitando i fan a seguire la maratona in questione prima dell'arrivo della tanto attesa stagione conclusiva, Araki ha anche commentato: "I nostri sette anni di sforzi e lavoro vi colpiranno in un'unica notte!"

Ricordiamo che il Capitano Levi è diventato una magnifica figure da collezione, e vi lasciamo allo speciale sulle aspettative per il finale dell'Attacco dei Giganti.