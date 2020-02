L'Attacco dei Giganti: una reunion inaspettata nel capitolo 126 per la Legione

Si sono tenuti tanti sviluppi in L'Attacco dei Giganti negli ultimi capitoli, i quali hanno coinvolto praticamente ogni personaggio ancora vivo e presente dall'inizio del manga. Chiunque sembra aver avuto modo di dire la propria nelle ultime fasi, e il capitolo 126 di L'Attacco dei Giganti sembra aver deciso di riunirli tutti.

Dopo che Armin è riuscito a convincere Connie nel non dare in pasto Falco alla madre, il gruppetto è riuscito a tornare in città per assistere alla fine della marcia dei giganti che stanno uscendo dall'isola. Ora devono riuscire a trovare rinforzi, ma Armin è preoccupato per Annie, sicuro che si sia liberata dalla sua prigione. E infatti in L'Attacco dei Giganti capitolo 124, Annie si è liberata per scappare con Hitch.

Ciò che Armin non sa è che le due ragazze si sono fermate proprio in quella città e, per ironia della sorte, Armin si siede vicino ad Annie. Colei che possiede il potere del Gigante Femmina si fa notare da Connie che non riesce a credere ai suoi occhi, ma con un breve discorso Annie decide di andarsene con loro per salvare il mondo, lasciando un biglietto di saluti a Hitch.

Adesso la Legione Esplorativa sta recuperando i pezzi persi nel corso degli anni e, sotto le direttive di Armin, si prepara a fermare la marcia iniziata da Eren. Il nuovo gruppo formatosi in L'Attacco dei Giganti riuscirà nel compito?