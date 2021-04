L'Attacco dei Giganti riceve un ringraziamento speciale: il messaggio di Twitter a Isayama

L'Attacco dei Giganti 4 ha dominato Twitter sin dal giorno di uscita del primo episodio, e ha continuato a finire in trend topic ogni mese con l'uscita di un nuovo capitolo del manga. La conclusione del fumetto di Isayama del resto ha segnato la fine di un'era, e Twitter Japan ha deciso di approfittare dell'occasione per congratularsi direttamente con il suo autore.

In calce potete leggere i due messaggi scritti dal profilo ufficiale di Twitter Japan tra il 9 e il 10 aprile, in cui la società scrive "L'Attacco dei Giganti è stato incredibile" e "signor Isayama, grazie mille per il lavoro svolto!". Twitter è stato indubbiamente il social su cui si è discusso maggiormente dell'opera, ma fa comunque impressione vedere dei messaggi provenire direttamente dalla pagina ufficiale, con oltre due milioni di follower.

Nonostante il manga si sia concluso, comunque, sentiremo parlare de L'Attacco dei Giganti ancora per molto tempo, e senza il dubbio il prossimo picco sarà nell'inverno del 2022 con l'uscita della seconda parte de L'Attacco dei Giganti 4. Vi ricordiamo che in Italia le prime tre stagioni dell'anime sono visibile su Netflix, mentre la prima parte della Stagione 4 è disponibile sia su VVVVID che su Amazon Prime Video.

E voi cosa ne pensate? Al netto del finale, secondo voi l'opera merita questo successo? Fatecelo sapere nei commenti! Noi intanto vi salutiamo lasciandovi alla splendida immagine crossover tra L'Attacco dei Giganti e Rent a Girlfriend, realizzata dall'autore Reiji Miyajima.