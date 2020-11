L'Attacco dei Giganti: il crossover con Rick e Morty per un tragico meme

L'Attacco dei Giganti e Rick and Morty non sembrano avere molto in comune se non il fatto di avere entrambi un appassionato seguito di fan che attendono impazientemente le prossime stagioni animate. Un amante di entrambe le serie riesce però ad unirle con un meme. Vediamolo.

Rick e Morty, serie animata creata da Justin Roiland e Dan Harmon e distribuita da Netflix, riceverà presto una quinta stagione. Allo stesso modo il manga di Hajime Isayama otterrà a breve una quarta stagione ed un primo trailer di L'Attacco dei Giganti 4 è già stato diffuso al pubblico. Quest'ultima è molto attesa perché mostrerà i protagonisti della storia in situazioni molto diverse da quelle finora presentate e dovrebbe portare la narrazione alla sua conclusione. L'opera originale infatti sembra essere ormai in procinto di concludersi anche a detta dello stesso autore il quale sembra che abbia affermato che L'Attacco dei Giganti sia completo al 98%.

I fandom di entrambe le serie sono molto appassionati e propongono numerose teorie su come i creatori delle due intendano portare avanti le loro storie. Tra le varie produzioni dei fan in onore delle loro avventure preferite un utente di Reddit ha presentato un meme che fa incontrare il fumetto giapponese con il cartone animato americano.

L'immagine è riportata in fondo alla news e, ricordandoci un evento della prima stagione dell'anime, ci presenta Eren e suo padre Grisha nei panni di Morty e Rick pronti a partire per una breve avventura alla scoperta della famiglia Ackerman. Purtroppo i due, come succede in entrambe le opere d'animazione, tornano dal viaggio traumatizzati.

Voi cosa ne pensate di questo meme? Vi a divertito o anche voi come i protagonisti dell'immagine siete rimasti sconvolti? Fatecelo sapere con un commento.