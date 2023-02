L'Attacco dei Giganti si rifà il look: stile giapponese classico con queste stampe limited

L'Attacco dei Giganti, conosciuto in patria come Shingeki no Kyojin e a livello internazionale come Attack on Titan, è un manga scritto e disegnato da Hajime Isayama che ormai in pochissimi non conoscono. Dopo un'ottima progressione di vendite, come di consueto, alcuni studios giapponesi si sono interessati alla serie, programmandone un anime.

Il successo della serie è stato strepitoso e così, una stagione dopo l'altra, WIT Studio prima e Studio MAPPA poi hanno realizzato un ottimo adattamento, portando a conoscenza di tantissimi appassionati di anime di tutto il mondo la storia di Eren Jaeger. In questo mondo in cui l'umanità è costretta a vivere all'interno di tre grandi mura per proteggersi dai giganti, creature antropomorfe di altezza variabile che divorano gli esseri umani senza alcuna ragione apparente, il protagonista assiste alla morte di sua madre da parte di un gigante quando era ancora un bambino e giura vendetta contro queste creature.

Questi momenti crudeli e brutali sono stati disegnati da Hajime Isayama con il suo stile abbozzato, grezzo e molto sporco, con il manga che inizialmente si era fatto riconoscere proprio per questo ambito artistico molto particolare, con i giganti che diventavano creature amorfe e sproporzionate ma comunque terribili. Ora però tutto cambia, grazie a questa proposta che rivede alcune delle scene de L'Attacco dei Giganti disegnate in stile ukiyo-e, il classico modo di dipingere giapponese in voga nei secoli scorsi.

Riprendendo alcuni quadri giapponesi molto noti, è stata lanciata la campagna Akihabara Premium x L'Attacco dei Giganti, dove i mostri di Isayama vengono rivisti con lo stile classico nipponico. Nel tweet in basso c'è un esempio con tutti i suoi dettagli, lo acquistereste? Purtroppo, Isayama non disegnerà più molto, quindi bisogna dire addio alle possibilità di sequel de L'Attacco dei Giganti.