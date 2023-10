L'attacco dei Giganti: rilasciata una nuova illustrazione per l'ultimo atto dell'anime

L'account X ufficiale Attack on Titan Wiki ha pubblicato un post con una nuova e incredibile illustrazione. Il disegno raffigura due personaggi della serie come nessuno li ha mai visti, aumentando, di fatto, l'attesa per l'uscita dell'ultimo atto dell'anime.

L'ultima parte della Stagione Finale de L'Attacco dei Giganti verrà rilasciata il 4 novembre 2023, ma al momento non è stato pubblicato un nuovo trailer come invece speravano i fan. Questo ha portato Tetsuya Kinoshita, il produttore de L'Attacco dei Giganti - Stagione Finale Parte 2 (Parte 3), a scusarsi su X.

L'illustrazione pubblicata di recente mostra il Gigante Corazzato e il Gigante Carro pronti per l'ultima battaglia. Nel finale della seconda parte della quarta stagione infatti, Eren Yeager ha usato il potere del Rumbling, un'arma colossale che sta distruggendo il mondo. Riusciranno i suoi ex compagni del corpo di ricerca a fermarlo e a salvare il mondo?

I fan della serie sono impazienti di vedere come si concluderà la storia. L'Attacco dei Giganti è uno degli anime più influenti dei giorni nostri, e l'uscita dell'ultimo capitolo è un evento atteso da milioni di persone in tutto il mondo.

Qualunque cosa accada, è certo che la conclusione de L'Attacco dei Giganti sarà memorabile e segnerà un momento importante nella storia dell'anime.