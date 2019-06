L'attacco dei Giganti riporta alla mente tutte le creature del primo episodio

La terza stagione di L'attacco dei Giganti sta per concludersi. All'anime, infatti, mancano solo altri due episodi che saranno pubblicati su VVVVid lunedì 24 giugno e lunedì 1° luglio. La storia è arrivata ad un punto di svolta importante, mostrandoci finalmente il raggiungimento dell'obiettivo delle scorse tre stagioni: la cantina degli Jaeger.

L'attacco dei Giganti stagione 3 ha mostrato le origini dell'umanità all'interno delle mura, in realtà una frazione del popolo di Ymir e come si crea un gigante. L'entità mangia uomini viene generata infatti iniettando nel corpo di un eldiano un particolare fluido rossastro che dopo pochi secondi causa la trasformazione della persona.

L'episodio 20 di L'attacco dei Giganti ha però mostrato alcuni personaggi che sono apparsi addirittura nel primo episodio della serie. Naturalmente, sotto forma di giganti. Infatti, alcuni membri del movimento di restaurazione di Eldia sono stati catturati e deportati a Paradiso per essere gigantificati. Nel tweet in calce di Attack on Titan Wiki vediamo i suddetti personaggi che furono trasformati dal sergente marleyano Gross in versione gigante mentre attaccano i loro compagni.

Tra questi spicca sicuramente Dina, personaggio fondamentale per la storia all'insaputa di tutti: l'ex moglie di Grisha Jaeger infatti sarà la carnefice della madre di Eren e di Hannes, ma sarà anche, grazie al suo potere di portatrice del sangue reale, la causa dello scatenamento della coordinata. E voi siete riusciti a trovare altri giganti del movimento?