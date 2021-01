L'Attacco dei Giganti: il ritorno di due storici personaggi durante la sanguinosa Guerra

I primi episodi della quarta stagione dell'Attacco dei Giganti hanno presentato gli elaborati e meschini piani messi a punto da Eren e dal Corpo di Ricerca. Jaeger si è infatti infiltrato nella nazione di Marley per preparare un'imboscata, con l'obiettivo di sovvertire i suoi leader politici e la forza militare.

Per quanto sembrasse molto più semplice del previsto, l'attacco rivolto a Willy Tybur, il vero leader di Marley, si è rivelatao il punto debole del piano elaborato da Eren e compagni. Trasformatosi nel Gigante d'Attacco Jaeger punta direttamente al luogo dove si stanno riunendo i governatori e gli amministratori della nazione, uccidendo senza pietà i passanti innocenti, che siano uomini, donne o bambini. Nonostante alla fine Eren riesca a divorare Tybur con un morso netto, si scopre che Marley era preparata.

Un flashback ci rivela infatti che Tybur, e Theo Magath, comandante della forza militare, avevano organizzato una risposta alla minaccia proveniente da Paradis. Lo stesso Tybur era già pronto a sacrificarsi per il futuro della nazione, facendo affidamento sulle alleanze con gli altri paesi, che come loro avrebbero sicuramente voluto la morte di creature così disgustose e raccapriccianti come i Giganti provenienti da Paradis.

Per contrastare la potenza di Eren, Marley fa quindi scatenare il Gigante Martello, che riesce a tenere testa al Gigante d'Attacco. Tuttavia l'apparente difficoltà in cui si trova Jaeger viene usata dal Corpo di Ricerca per concentrare gli attacchi in quel punto, e quindi vediamo l'esplosivo ritorno di Mikasa, che scaglia due missili sulla nuca del gigante avversario, mentre Levi appare per salvare Eren dalla minaccia del Gigante Mascella.

Mikasa e Levi sembrano più adulti, e decisamente guerrieri più forti di quanto visto in passato, come del resto tutti gli altri membri del Corpo di Ricerca, che hanno ormai totalmente compreso il loro compito di assassini e guerrieri d'élite, anziché soldati che combattono guidati da obiettivi nobili, come difendere l'umanità.

Ricordiamo che le animazioni degli ultimi episodi non hanno convinto i fan, e vi lasciamo al titolo e alle anticipazioni della prossima puntata.