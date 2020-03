L'Attacco dei Giganti rivela quali sono i desideri di Mikasa Ackerman

L'Attacco dei Giganti ha sempre girato intorno alla minaccia dei giganti e soprattutto alla voglia di Eren Jaeger di trovare la libertà. Al suo fianco ci sono alcuni personaggi che l'hanno aiutato, e tra questi c'è in particolare Mikasa Ackerman. La protagonista femminile dell'opera però raramente si è lasciata andare alle sue volontà.

Col capitolo 127 di L'Attacco dei Giganti abbiamo però visto una Mikasa Ackerman più determinata in occasione del piano per evitare che Eren distrugga il mondo. È infatti una delle prime persone a unirsi ad Hange per tentare di convincere il suo amico di fermare la marcia dei giganti e trovare così un compromesso con gli altri stati del mondo.

"Voglio fermare Eren" sono parole che difficilmente tempo fa la ragazza avrebbe pronunciato, anche se dal discorso avvenuto la notte successiva, in cui ha preso parte anche Annie Leonhart, viene fatto capire che comunque la donna non tenterà di uccidere Eren pur di fermare l'attacco. A questo proposito, Mikasa conferma che Eren per lei è al primo posto tra le cose da proteggere e sarebbe disposta a sacrificare il mondo per farlo, pur tuttavia non preferendo quest'opzione.

Sarà Mikasa a riuscire a convincere Eren a fermare l'attacco? Oppure si arrenderà al volere del suo compagno una volta visto che non c'è modo di cambiare i suoi piani di distruzione del mondo? L'Attacco dei Giganti tornerà col capitolo 128 che sarà pubblicato su Bessatsu Shonen Magazine ad aprile.