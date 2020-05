L'Attacco dei Giganti: rivelata la data di uscita ufficiale del capitolo 129

In questi giorni avremmo dovuto leggere il nuovo capitolo di L'Attacco dei Giganti, il 129, che avrebbe proseguito la macabra storia di Eren e dei suoi compagni Mikasa e Armin. Tuttavia il Coronavirus ha impedito questo sviluppo, provocando uno stop di Bessatsu Shonen Magazine nel mese di maggio. L'Attacco dei Giganti 129 è quindi slittato.

Questo mese sarà quindi il primo in dieci anni di storia dove L'Attacco dei Giganti non sarà pubblicato. I fan non devono temere però perché la casa editrice Kodansha ha comunicato quale è la data di uscita prevista per il prossimo numero di Bessatsu Shonen Magazine. Non ci saranno stop nel mese di giugno e pertanto il numero 6-7 sarà pubblicato regolarmente il 9 giugno 2020.

Dovremo quindi aspettare un mese per l'uscita del capitolo 129 di L'Attacco dei Giganti, che ci farà fare un altro passo verso una conclusione ormai annunciata. Chi vincerà tra Eren Jaeger e le altre fazioni in gioco nel mondo crudele e spietato creato da Hajime Isayama?

L'Attacco dei Giganti è un manga pubblicato da settembre 2009 su Bessatsu Shonen Magazine, con cadenza mensile. La sua popolarità è stata tale da renderlo un manga simbolo dello scorso decennio ma adesso l'opera sta per giungere a conclusione, come comunicato dallo stesso mangaka.