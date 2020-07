L'Attacco dei Giganti: rivelata la data di uscita ufficiale del capitolo 131

Sono passati dieci anni e più da quando debuttò L'Attacco dei Giganti su Bessatsu Shonen Magazine. In questo periodo, Hajime Isayama ha fatto progressi in tanti sensi, ma ora la storia sta per arrivare a termine. Mancano pochissimi capitoli prima di vedere il finale, come confermato dal mangaka stesso.

Pertanto ogni mese ci porta sempre più vicini a quella conclusione bella e brutta per tanti appassionati de L'Attacco dei Giganti. Detto questo, quando sarà pubblicato il capitolo 131 de L'Attacco dei Giganti? La risposta giunge in queste ore grazie all'account Attack on Titan Wiki che su Twitter condivide la data ufficiale.

Bessatsu Shonen Magazine numero 9 arriverà il 7 agosto 2020 e con esso arriverà anche il capitolo de L'Attacco dei Giganti. Come potete notare, la rivista arriverà con qualche giorno di anticipo rispetto al solito (di consueto la data di uscita è il 9 di ogni mese). La motivazione è da ricercarsi dal fatto che il 9 agosto è domenica e, dato che la distribuzione delle riviste non funziona nel finesettimana, in questi casi viene sempre tutto anticipato al primo giorno utile, il 7 in questo caso.

Per questo mese quindi potremo leggere il capitolo de L'Attacco dei Giganti con un leggerissimo anticipo. Siete pronti a vedere cos'ha in mente Eren?