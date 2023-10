L'Attacco dei Giganti: rivelata la durata dell'ultima parte della Stagione Finale

Come già annunciato, l'ultima parte della Stagione Finale de L'Attacco dei Giganti sarà composta da un unico episodio. L'account Twitter ufficiale Attack on Titan Wiki ha pubblicato un post che rivela la durata di quest'ultima puntata, la quale supererà la durata di un'ora.

L'Attacco dei Giganti è un manga di genere dark fantasy creato da Hajime Isayama. La storia è ambientata in un mondo dove l'umanità è costretta a vivere all'interno di una città fortificata e circondata da enormi mura per proteggersi dai Giganti, enormi creature umanoidi che mangiano gli esseri umani. L'opera segue le vicende di Eren Yeager, Mikasa Ackerman e Armin Arlert, tre giovani amici che si arruolano nel Corpo di Ricerca per combattere i Giganti e liberare l'umanità.

L'Attacco dei Giganti è uno dei manga più popolari e influenti degli ultimi anni, ma per chi ancora non avesse letto o visto niente di inerente a questa serie è disponibile una guida per principianti dell'anime di Attack On Titan.

L'ultimo episodio de L'Attacco dei Giganti è in programma per il 4 novembre 2023 in Giappone, e durerà ben un'ora e ventisei minuti. I fan sono impazienti di vedere come si concluderà la storia, e sperano che la lunga durata dell'episodio regali una degna conclusione a una serie così importante.