L'Attacco dei Giganti, rivelata l'opening finale! Ecco gli artisti scelti

Le opening dell'anime de L'Attacco dei Giganti hanno contribuito a scrivere la storia di questo progetto, portato avanti inizialmente da WIT Studio e poi da Studio MAPPA con gli ultimi episodi. Ora però c'è un'altra parte da scrivere, quella finale, e ovviamente da accompagnare con varie canzoni, tra cui opening ed ending nuove di zecca.

Dopo i famosi Linked Horizons, dopo altre opening più catartiche e anche violente, quale sarà la canzone che farà da apertura alla prima parte del finale de L'Attacco dei Giganti? Dopo il trailer di Attack on Titan 4 dei giorni scorsi, è stato confermato chi si occuperà dell'opening della serie.

La scelta è ricaduta su SiM, che hanno preparato la canzone "Under the Tree", opening ufficiale di Attack on Titan 4 Final Part Parte 1. La locandina distribuita insieme all'annuncio della canzone è di una Mikasa insanguinata, stesa a terra, con la sciarpa rossa che le fu regalata da Eren al loro primo incontro tenuta stretta nella mano sinistra. La canzone è, probabilmente, proprio per lei, contrapponendola alla "The Rumbling" più nello stile di Eren che invece ha accompagnato gli episodi della scorsa stagione.

"Under the tree" ovviamente rievoca un momento nostalgico per Mikasa, quelle volte in cui lei ed Eren potevano rilassarsi sotto l'albero di Shiganshina e, forse, è anche una promessa di rivedersi lì, quando tutto sarà finito. In rete gira già qualche leak della canzone dei SiM, che però ufficialmente verrà distribuita soltanto a marzo. La canzone riuscirà a entrare nelle grazie del pubblico dell'anime di Attack on Titan come hanno fatto tutte le opening precedenti della serie?