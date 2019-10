L'Attacco dei Giganti, rivelato perché il Gigante Progenitore ha bisogno del sangue reale

Hajime Isayama è un mago dei colpi di scena, un autore geniale in grado di sviluppare una trama complessa, articolata ma estremamente lineare. Grazie a questa dote narrativa, ogni evento improvviso è in grado di svoltare interamente la storia di un'opera pazzesca come L'Attacco dei Giganti.

Il sensei, durante il corso della serializzazione del suo capolavoro, ci ha abituati a rispondere alle nostre domande con il contagocce, contando maniacalmente le informazioni divulgabili. La Genesi dei Giganti, evento chiave del capitolo 122 del manga, ha rivelato la storia di Ymir, una povera schiava abusata dell'attuale e primo vero Re Fritz.

Tuttavia, il rinvenimento del potere dei Giganti, per puro caso, da parte della schiava fu la causa scatenante di una serie di eventi ancor più spiacevoli per Ymir. Costretta ai soprusi e agli obblighi di un re avido di potere, anche nella morte fu obbligata a lasciarsi divorare dai propri figli, Maria, Sina e Rose, al fine di continuare forzatamente la stirpe dei Titani nei secoli a venire. In questo circolo vizioso di migliaia di anni, la volontà del Re Fritz si è radicata fortemente nel potere dei Giganti, giungendo sino agli attuali eventi della storia.

Stando a un'intervista a Isayama sensei, inoltre, è possibile che l'autore abbia volutamente influenzato Eren grazie alla propria quotidianità, rimarcando nuovamente l'attenzione ai dettagli del talentuoso mangaka. E voi, invece, cosa ne pensate di questa strepitosa rivelazione? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.