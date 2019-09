L'Attacco dei Giganti: rivelato il 'reale' incontro tra Grisha e Frieda

Sono estremamente pochi i capitoli che lasciano il segno, in maniera indelebile, nell'immaginario collettivo di un intero genere. L'Attacco dei Giganti, stupendo ancora una volta, cambia nuovamente le carte in tavola, rivelando uno dei dettagli più belli dell'intera opera.

Nel capitolo 121 abbiamo scoperto di cos'è capace Eren, chiarendo quel misterioso potere a cavallo tra passato e futuro che ha riempito di punti interrogativi gli ultimi anni di serializzazione. Tornando a ritroso, infatti, Hajime Isayama torna insieme a noi al fatidico incontro tra Grisha e Frieda, il momento in cui il padre di Eren si appresta a divorare il Gigante Fondatore.

Tuttavia, in realtà Grisha esita in un primo momento, episodio non mostrato durante il primo racconto della vicenda, ma rinsavisce a seguito delle pressioni di Eren che lo convince a rispettare il proprio destino, in quanto colui che ha iniziato tutto. Il medico eldiano, ma anche la chiave che unisce la prima e la seconda parte della storia, rivela che il Gigante d'Attacco è in grado di osservare il futuro, seppur in chiave limitata, per contrastare la maledizione di Ymir, e del restio della famiglia reale a compiere il proprio dovere.

L'obiettivo di Eren, di fare suo il controllo del Gigante Fondatore, non ha alcuno scrupolo nemmeno nei confronti del padre. Chi la spunterà secondo voi, Eren o Zeke? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qua sotto. Vi ricordiamo, inoltre, di dare un'occhiata al nostro speciale di approfondimento su L'Attacco dei Giganti, in onore del 10° Anniversario del franchise.