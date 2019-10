L'Attacco dei Giganti, SAO e altri anime Dynit sono ora disponibili su Amazon Prime Video

Già a inizio ottobre vi avevamo anticipato che la Dynit aveva stretto una collaborazione con una delle piattaforme più grandi di streaming al mondo: Amazon Prime Video e di come avrebbe presto ampliato la sua proposta, inserendo ben venti serie provenienti dal catalogo dell'azienda italiana.

L'accordo prevedeva anche che Amazon avrebbe portato sulla sua piattafroma moltissime serie già concluse. E se quelle in simulcast di questa stagione, quali: Sword Art Online: Alicization - War of Underworld, Kemono Michi: Rise Up e Case File N° 221: Kabukicho sono presenti sin dal primo episodio uscito, fino a qualche tempo fa non era la stessa cosa per le serie già concluse.

Oggi vogliamo quindi segnalarvi che Amazon Prime Video ha inserito sul suo catalogo anche tutte le altre serie della Dynit previste nell'accordo sancito tra i due. Quali sono? Potete consultarli qui di seguito:

L'Attacco dei Giganti I

L'Attacco dei Giganti II

L'Attacco dei Giganti III

L'Attacco dei Giganti, i film riassuntivi

Code Geass

Code Geass - Akito the Exiled

Fate/Stay Night: Unlimited Blade Works

Full Metal Panic!

Full Metal Panic? Fumoffu

Full Metal Panic! The Second Raid

Mirai

Mobile Suit Gundam

One-Punch Man

Prison School

Sword Art Online

Sword Art Online II

Sword Art Online Alicization

Tokyo Ghoul √A

Cosa ne pensate di questa collaborazione? Siete contenti che Amazon abbia fornito il suo catalogo con gli anime della Dynit, molti dei quali presenti su VVVVID? Fatecelo sapere nei commenti.

Vi segnaliamo anche che My Hero Academia the Movie: The Two Heroes è adesso disponibile solamente in America su Amazon Prime Video. Forse presto giungerà anche nel nostro paese?