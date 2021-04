L'Attacco dei Giganti: ecco tutto ciò che sappiamo sul film live action di Warner Bros.

L'importante casa di produzione cinematografica americana Warner Bros. ha confermato diversi mesi fa la produzione di un film live action dedicato alla serie L'Attacco dei Giganti, e ora che si avvicina la conclusione del manga creato da Hajime Isayama, con il tanto atteso capitolo 139, l'interesse per questo progetto continua a crescere.

Esistono già due pellicole live action, pubblicate in Giappone, che hanno approfondito alcuni aspetti della storia di Eren Jaeger e compagni, portando su schermo materiale del tutto originale, ma il film pensato originariamente dalla società statunitense sembra voler essere una fedele riproduzione degli eventi visti nel manga e nell'anime. La regia è stata affidata a Andy Muschetti, che molti di voi conosceranno per aver diretto la prima e la seconda parte di It di Stephen King, che nel 2019 aveva mostrato la sua grande passione per la serie: "Sono affascinato dall'Attacco dei Giganti. È una storia che ho seguito prima con l'anime e poi leggendo il manga...la trovo affascinante. Ci sono molti temi che mi hanno colpito, e di cui voglio parlare. È anche un'interessante avventura horror. Ci sono tutti gli aspetti del dramma umano. Per questo voglio farlo davvero."

Attualmente sembra tuttavia che Muschetti si stia dedicando unicamente al film The Flash con protagonista Ezra Miller, ma sarà interessante vedere la sua interpretazione del complesso mondo di Isayama, che nel 2018 si è espresso riguardo la collaborazione tra Kodansha e Warner Bros: "Riguardo all'adattamento cinematografico, sono passati molti anni da quando sono iniziate le trattative, ma finalmente il giorno è arrivato. Prima di tutto, vorrei ringraziare tutti coloro che hanno messo grande impegno affinché questo diventasse realtà. Grazie per tutto ciò che avete fatto finora, e per favore, continuate a supportarci."

Per ora non vi sono informazioni certe riguardo il cast e gli attori principali, ma al fianco del regista Muschetti vi sarà sua sorella Barbara, e i producer David Heyman, famoso per la saga di Harry Potter, e Masi Oka, che ha prodotto anche l'adattamento di Death Note presente su Netflix. Ricordiamo che 8 anni fa debuttava l'anime dell'Attacco dei Giganti, e vi lasciamo alla nostra recensione dell'episodio 4x16.