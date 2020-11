L'Attacco dei Giganti: tutto quello che sappiamo di Zeke dall'anime

Sin dal suo debutto nella terza stagione dell'Attacco dei Giganti il personaggio di Zeke Jaeger si è affermato come una delle figure più importanti all'interno dell'opera di Hajime Isayama, e visto l'ormai prossimo debutto dell'ultima stagione, previsto per il 7 dicembre, abbiamo deciso di analizzare tutto ciò che emerso di lui nell'anime.

Prima di tutto va specificato che Zeke è il possessore del Gigante Bestia, che riesce a controllare perfettamente. Successivamente va sottolineato il legame sanguigno che Zeke ha con il protagonista della serie, Eren. I due infatti sono fratellastri, figli dello stesso padre, Grisha, che ha cercato di plasmare la mente di Zeke facendogli seguire le sue convinzioni e ideologie.

Zeke ha quindi cercato di allontanare anche Eren da questa possibile influenza, grazie anche all'intervento del suo gruppo, i Guerrieri. La madre di Zeke era Dina Fritz, prima moglie di Grisha, che in seguito alla fuga di Zeke venne tramutata nel Gigante che divorerà la madre di Eren nel primo episodio, e che verrà uccisa da quest'ultimo in un momento di rabbia. A differenza degli altri Giganti, Zeke è in grado di mantenere il controllo sulla propria mente in seguito alla trasformazione, riuscendo non solo a pensare lucidamente ma anche a parlare, e impartire ordini ai Giganti subordinati. È inoltre in grado di lanciare pesantissimi oggetti con una precisione impressionante, basti pensare alla battaglia per riprendere il Wall Maria.

Apparso per la prima volta nell'episodio 26 come Gigante Bestia, Zeke debutterà in versione umana solo nella puntata 37, mostrando come sia in grado di separarsi coscientemente e per sua volontà dal Gigante. Successivamente lo vediamo nell'episodio 47, nel quale rifiuta di recuperare Annie Leonhart nonostante la richiesta di Reiner e Berthold, dicendo che la potranno soccorrere unicamente dopo aver trovato il Gigante Progenitore, informando i due ragazzi del suo piano che prevede un'imboscata agli esponenti dell'esercito che si trovano ad Shiganshina, per prendere Eren.

L'assalto va a segno, e dopo scene cruente di distruzione e morte, assistiamo ad uno degli scontri più intensi della serie: Levi Hackerman contro il Gigante Bestia. Il Capitano riesce facilmente a mettere al tappeto il suo avversario, e sarebbe riuscito a dargli il colpo di grazia se non fosse stato per l'intervento del Gigante Carro. È proprio durante la fuga che Zeke incontra per la prima volta Eren, presentandosi direttamente come il suo fratellastro, e dicendogli di volerlo salvare.

Ormai manca poco più di un mese al ritorno dell'Attacco dei Giganti con la quarta stagione, realizzata dallo Studio MAPPA, quindi cosa vi aspettate da un personaggio così ben caratterizzato e al contempo misterioso?