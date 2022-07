L'Attacco dei Giganti: Sasha arciera in questo cosplay dell'italiana Miikhy

La campagna contro i giganti partita nel 2013 è ancora in corso. Volta per volta, WIT Studio prima e Studio MAPPA adesso hanno portato i personaggi sempre più vicini alla vittoria definitiva contro i loro nemici. In L'Attacco dei Giganti stagione 2 c'è stato un passaggio fondamentale che ha portato i protagonisti a confronto con i traditori.

Prima che però succedesse tutto questo, per capire chi fosse davvero il nemico che si era infiltrato nei ranghi, è stato necessario rimuovere l'equipaggiamento a tanti cadetti. Tra questi c'era anche Sasha Blouse che, nonostante fosse stata messa alle strette, è riuscita a cavarsela. In L'Attacco dei Giganti 2 infatti fu necessario inviare i cadetti ad avvisare i villaggi, e Sasha si ritrovò senza armi e armatura a combattere contro un gigante. Grazie al suo spirito da cacciatrice, è riuscita a salvare la giovane Kaya da morte certa, denotando grande coraggio.

Questo cosplay di Sasha arciera creato dall'italiana Miikhy, grande fan de L'Attacco dei Giganti, riporta alla mente quei momenti. Arco, freccia, posa da tiro e abiti molto più spartani e con i quali è possibile dedicarsi alla caccia di giganti. Purtroppo proprio Sasha ha pagato il prezzo della vittoria in L'Attacco dei Giganti stagione 4.