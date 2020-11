L'Attacco dei Giganti: Sasha Blouse non intende condividere il suo cibo in questo cosplay

L'universo di L'Attacco dei Giganti è uno dei più oscuri mai apparsi in un anime, ma non per questo i protagonisti dell'opera di Hajime Isayama si lasciano scoraggiare facilmente. Anzi, spesso e volentieri la serie ha messo in scena momenti esilaranti. Personaggio più divertente è Sasha Blouse, omaggiata in questo irriverente cosplay.

Soprannominata "Potato Girl", Sasha è riuscita a sopravvivere ad alcune delle battaglie più cruenti intraprese dall'Armata Ricognitiva, portando al contempo gioia ai suoi compagni e al pubblico grazie alla sua passione per il cibo. Sebbene non abbia mai ereditato i poteri di un Gigante, la ragazza ha dimostrato di essere una combattente esperta e senza dubbio vestirà un ruolo importantissimo nella quarta e ultima stagione dell'anime di L'Attacco dei Giganti.

In vista della conclusione dell'opera, la cosplayer melissa_lissova ha condiviso una sua esilarante interpretazione di Sasha nella quale viene evidenziato l'unico amore della ragazza, il cibo. Lo scatto, condiviso su Instagram, è stato accompagnato dalla divertente frase: "Non voglio condividere il mio cibo con nessuno". Che ne pensate di questo cosplay e della figura di Sasha? Tra imperialismo e guerra, L'Attacco dei Giganti è arrivato in Università. Annie in versione gigante è la protagonista di un altro cosplay di L'Attacco dei Giganti.