L'Attacco dei Giganti: Sasha in un cosplay toccante creato da Mangoecos

Tra i tanti personaggi presentati da Hajime Isayama nel suo L'Attacco dei Giganti, molti fanno parte della Legione Esplorativa. Quando Eren, Mikasa e Armin si sono uniti all'esercito, c'è stato anche un altro gruppetto di ragazzi a ricevere un approfondimento, diventando pian piano sempre più importanti nella storia.

Tra i giovani presentati all'inizio de L'Attacco dei Giganti, c'era una ragazza che si distinse subito per la sua voglia di mangiare, presentandosi al giuramento con una patata tra le mani. Sasha Blouse fu soprannominata scherzosamente e affettuosamente dai fan ragazza patata proprio in quell'occasione. Capelli tra il marroncino e il viola, classica divisa beige con camicia bianca, la vediamo in azione diverse volte, soprattutto quando si occupa da sola di un gigante senza utilizzare il dispositivo di manovra tridimensionale.

Ora Sasha è cresciuta e l'abbiamo rivista in L'Attacco dei Giganti 4, ultima stagione della serie, ma una fan non dimentica com'era la ragazza durante le prime avventure dell'opera. Mangoecos ha deciso di portare un cosplay con la giovane Sasha mentre porge una patata, ricordando e commuovendo per l'inizio della storia di questa ragazza che nel corso degli anni ha accompagnato Eren e i suoi amici nella lotta ai giganti.

Intanto in questi giorni l'anteprima dell'episodio 8 de L'Attacco dei Giganti 4 ha lasciato attoniti i fan.