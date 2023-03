L'Attacco dei Giganti e la scena più importante di Hange Zoe

Si attendeva da tempo questo episodio, e alla fine è arrivato dopo diversi mesi di attesa. La parte 1 del finale de L'Attacco dei Giganti stagione 4 è finalmente disponibile su Crunchyroll, così da permettere anche agli utenti italiani di assistere alle fasi finali dell'anime con sottotitoli nella nostra lingua.

Con l'arrivo di Attack on Titan 4 Final Part 1 è proseguita la lunga marcia di Eren Jaeger, ormai diventato a pieno titolo il demone che minaccia la sopravvivenza del mondo intero. Mentre il suo gigante avanza inarrestabile, insieme a un'orda di Giganti Colossali, c'è però chi tenta di combatterlo. Ci sono tanti momenti importanti in Attack on Titan 4 Final Part Parte 1, e molti di questi sono dedicati ad Hange Zoe, comandante dell'armata ricognitiva fin dalla morte del predecessore Erwin Smith.

Nella prima fase dell'episodio ci sono almeno una decina di minuti dedicati a questo importante personaggio che, nel suo momento finale, ha dato mostra di cosa è capace e di tutto il suo carattere. Sacrificandosi, ha permesso ai ragazzi di riparare l'idrovolante e di ripartire, alla volta di Eren. Ma c'è stato anche un altro momento, ambientato altrove: nel mondo dei morti, dove Hange si ritrova dopo essere finita in fiamme.

Ormai morta, incontra nuovamente i suoi ex compagni dell'armata ricognitiva, a partire da Erwin Smith. L'ex comandante la aiuta a rialzarsi, complimentandosi per il lavoro svolto, mentre tutti intorno ci sono gli amici che ha visto morire nel corso delle numerosissime missioni svolte nel corso degli anni. Un finale davvero toccante per Hange Zoe che eleva ulteriormente il personaggio di Attack on Titan.