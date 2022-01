L'Attacco dei Giganti, una scena della seconda stagione cita I Simpson?

L'Attacco dei Giganti 4 parte 2 è uno degli anime più attesi del 2022. La prima puntata, ovvero L'Attacco dei Giganti 4x17, è andata in onda la scorsa domenica, e ha visto l'inizio dell'assalto dei Marleyani all'Isola di Paradis. Per ora il solo Eren si sta opponendo all'offensiva, ma sarà sufficiente per frenare i soldati della terraferma?

L'Attacco dei Giganti 4 ha avuto un debutto disastroso su Crunchyroll, con il primo episodio capace di mandare in down la piattaforma streaming. I fan erano in grande attesa di quest'ultima parte dell'anime prodotto da Studio MAPPA, che dopo tre stagioni ha raccolto il testimone lasciato da Wit Studio.

Prima di passare a L'Attacco dei Giganti 4 parte 2, per molti è stato necessario rivedere le stagioni precedenti, facendo così un recap generale. L'utente di Reddit idanbrinza, mentre guardava gli episodi della stagione 2, si è accorto di una similitudine incredibile: una scena de L'Attacco dei Giganti è stata girata in modo quasi identico a una de I Simpson - Il Film.

Nel Reddit di idabrinza possiamo vedere i due spezzoni a confronto. In quello de I Simpson, Homer cammina nella neve per poi cadere sfinito ed essere coperto dalla stessa. Al suo risveglio, avrà una visione che gli indicherà il cammino. Allo stesso modo, ne L'Attacco dei Giganti 2 vediamo Ymir che corre nella sua forma di Gigante Mascella, per poi adagiarsi a terra per così tanto tempo da venirne ricoperta. La ragazza avrà poi una vera e propria illuminazione in uno strano luogo, che la farà tornare alla vita.

Chissà se in Wit Studio non ci sia qualche fan di Matt Groening e dei suoi Simpson. La similitudine è molto simpatica, anche se l'atmosfera delle due opere è decisamente differente.