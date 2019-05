L'Attacco dei Giganti: lo scontro tra Eren e il Titano Corazzato si mostra in un artwork!

In occasione del lancio della Terza Stagione de L'Attacco dei Giganti, continua la pubblicazione delle fantastiche illustrazioni di Satoshi Kadowaki, giunta all'ottavo giorno. Il soggetto raffigurato dal direttore dell'animazione della seconda e della terza serie è questa volta lo scontro tra Eren, trasformatosi in gigante, ed il Titano Corazzato.

Il combattimento tra Eren ed il Gigante Corazzato è uno dei momenti più alti e coinvolgenti della Seconda Stagione. Giunto in seguito alla spiazzante scoperta della vera identità dei distruttori del Wall Maria e del Distretto di Shiganshina. Lo scontro tra il Titano alto 15 metri che schiacciò le vite di centinaia di migliaia di uomini (tra cui anche lo stesso Jeager) e "l'unica speranza per l'umanità" deciderà le sorti del mondo intero. La rabbia reciproca provata da questi due soggetti, cresciuti in mondi troppo diversi per potersi comprendere, sfavillerà nuovamente nel corso della corrente serie, come testimonia l'anteprima dell'episodio 14.

Ricordiamo al lettore dell'imminente uscita, fissata alle ore 21:00 di domenica 5 maggio, proprio dell'episodio 14 della Terza Stagione. La serie sarà rilasciata, in contemporanea alla versione nipponica, settimanalmente su VVVVID, il portale di trasmissione streaming gratuito e legale.

Qual è la vostra illustrazione preferita del maestro Kadowaki fra tutte quelle uscite fino ad ora? Fatecelo sapere nei commenti!