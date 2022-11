L'Attacco dei Giganti: lo scontro tra Eren e il WarHammer ma con lo stile di Kentaro Miura

Lo stile di Kentaro Miura, il leggendario autore di Berserk, ha influenzato molteplici opere del panorama fumettistico nipponico. La straordinaria capacità espressiva del sensei, che si manifestava con forza all'interno delle tavole del suo capolavoro, è stata recentemente recuperata da un fan in un omaggio a tema L'Attacco dei Giganti.

Qualche giorno fa Hajime Isayama ha raccontato ad un evento a New York di essere consapevole di aver spaccato la community in merito al finale. In ogni caso, il maestro è sicuramente molto migliorato, oltre che sul piano narrativo, sul fronte artistico dove il proprio stile si è evoluto parallelamente al proseguo della storia. Ma cosa succede quanto L'Attacco dei Giganti incontra Berserk?

Un artista su Reddit, un certo NesRamPor, ha realizzato una brillante fan-art che reinterpreta lo scontro tra Eren e il Gigante Warhammer ma con lo stile proprio di Kentaro Miura. Il risultato in questione, che potete apprezzare in calce alla notizia, favorisce un interessante spunto di riflessione in merito a come apparirebbe il celebre capolavoro di Isayama se fosse disegnato da uno dei migliori mangaka di sempre.

L'artista ha lavorato a due differenti versioni della tavola, ma rimandiamo a voi nello spazio in fondo alla pagina per le opinioni in merito a quale delle reinterpretazioni di NesRamPor meglio si sposa con la scena.