L'Attacco dei Giganti sconvolge i propri fan per le recenti morti dell'anime

Proprio l'ultimo episodio, intitolato "Perfect Game", ci ha un regalato un momento dalle forti tinte emozionali che ha coinvolto dei personaggi cruciali all'interno dello show, e i fan sembrano aver accusato il colpo di quest'ultimo - terribile - avvenimento. Nella puntata vediamo infatti la squadra di Erwin che resiste invano sotto i colpi del Gigante Bestia , più spietato che mai nel fare fuori l'intero corpo di ricerca. A questo punto il comandate Erwin e Levi sono costretti a mettere in atto una strategia suicida, che se andasse in porto, garantirebbe la sopravvivenza degli elementi fondamentali per continuare a combattere la minaccia dei Giganti.

"I'm going for a perfect game!"



This scene was so brutal, hearing those soldiers scream 😭 pic.twitter.com/qe7BvVgwll — Attack on Titan Wiki (@AoTWiki) 20 maggio 2019

Especially this scene with Levi worrying about his comrades 😭 pic.twitter.com/PB9JIqqJmX — Attack on Titan Wiki (@AoTWiki) 20 maggio 2019

THE MOMENT WHEN THE ROCK FLIES PAST HIS FACE @InkMonsterNat — Ally Watson 🇳🇿 @ Shinganshina (@AllyWatson64) 20 maggio 2019

Let me just say....that episode was something else💔 even though I read the manga I was still in shock. Levi's face when he saw his comrades 💔💔💔 that was heart breaking. — LP4life(❤CoolBlue❤) (@Coolblue960) 20 maggio 2019

And im still guessing; WHY THERE IS PEOPLE WHO LIKES ZEKE?! WHY? *formangareadersonly — hwa. (@doublesuicide_x) 20 maggio 2019

Can somebody make a meme of this with the Beast Titan being D&D , the Survey Corps being the GoT legacy and the rocks being Season 8? #GOTFinale #AoT — Mitch van de Vorst (@mawvorst) 20 maggio 2019