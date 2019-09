L'Attacco dei Giganti e lo sconvolgente colpo di scena nel capitolo 121

Il fenomeno L'Attacco dei Giganti festeggia i suoi dieci anni insieme alla rivista Bessatsu Shonen Magazine con un capitolo importante, fondamentale e che dà ulteriori risposte sul mondo in cui avvengono le storie scritte da Hajime Isayama. Avviatasi verso la fine, la trama di L'Attacco dei Giganti sta dando le sue ultime emozioni ai fan.

Eren e Zeke hanno intrapreso un viaggio nei ricordi di Grisha Jaeger, il padre dei due fratellastri, che per metà si è svolto nel capitolo 120 di L'Attacco dei Giganti. Zeke è rimasto sconvolto dai sentimenti del padre, che ancora lo ricorda e mostra di tenere a lui.

Eren spinge Zeke ad andare avanti, quando il protagonista della serie ha nove anni e vengono rimostrati diversi momenti che permettono a Zeke di capire chi sia veramente il suo fratellastro. Infatti, alcune pagine sono incentrate sul salvataggio di Mikasa dai banditi e il momento nel primo capitolo in cui Mikasa rivela ai genitori Jaeger che Eren vuole provare ad entrare nella Legione Esplorativa.

Grisha aveva poco prima scritto la lettera chiusa poi in cantina e sembra ormai deciso, dopo tanti rimandi, ad entrare nel nascondiglio della famiglia reale Reiss per ucciderla. Una volta entrato, ha un confronto con Frieda Reiss sul futuro, il passato e le colpe che gli eldiani devono espiare. La Guerra dei Giganti è meglio dimenticarla e addossarsi le colpe dei propri antenati portando la razza eldiana all'estinzione. Grisha non è d'accordo e prova a trasformarsi, ma non ci riesce.

È lì che viene rivelato che in realtà il Gigante d'Attacco ha tutt'altro potere: può connettersi con gli utilizzatori passati e futuri per mostrare le visioni di ciò che accadrà. Eren ha continuamente manipolato il padre, apparendogli davanti anche in quel momento e ricordandogli cosa ha vissuto, dalla morte della sorellina a quella di Dina, oltre che a tutte le morti eldiane. Ciò è abbastanza per scatenare la furia di Grisha, che ucciderà tutti e prenderà possesso del Gigante Originale.

Fuori dalla chiesa, un barcollante Grisha si trascina fino ai piedi di Zeke. Quest'ultimo è attonito e lo è ancora di più quando Grisha implora Zeke di fermare Eren. La connessione con gli eventi passati finisce e i due ritornano nel crocevia dei sentieri. Il possessore del Gigante Bestia capisce cosa Eren ha intenzione di fare e lancia l'ordine a Ymir di rendere gli eldiani sterili, ma Eren si libera dalle catene spezzandosi i pollici e si lancia verso la progenitrice. Come finirà questa battaglia tra i due fratelli in L'Attacco dei Giganti 122?