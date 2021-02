L'Attacco dei Giganti, alla scoperta del Gigante Bestia: poteri, storia e possessori

Gli eldiani posseggono un potere speciale rispetto agli umani normali, ovvero quello di potersi tramutare in creature gigantesche, denominate appunto giganti. Senza raziocinio e con l'istinto di mangiare qualunque umano si trovi davanti, queste creature de L'Attacco dei Giganti nascondono però anche alcuni giganti speciali.

Questi sono conosciuti come i Nove Giganti, un gruppetto dotato di poteri speciali e che permette al possessore di mantenere la capacità di ragionare. In L'Attacco dei Giganti li abbiamo ormai conosciuti tutti e, nonostante rimanga ancora qualche piccolo aspetto oscuro su alcuni di loro, col finale del manga de L'Attacco dei Giganti ormai in vista abbiamo coperto quasi tutto ciò che c'è da sapere su di loro.

Concentriamoci sull'analisi del Gigante Bestia, posseduto da Zeke Jaeger e comparso per la prima volta durante la seconda stagione dell'anime. Questa creatura si è presentata per la prima volta come un gigante molto più normale della norma, ben 17 metri contro l'altezza di 15 metri del Gigante d'Attacco. Inoltre è stato mostrato molto peloso, con braccia molto lunghe e soprattutto la capacità di parlare.

In realtà il Gigante Bestia non ha sempre questa forma: ad ogni possessore cambia notevolmente la forma fisica che viene ogni volta ispirata a un animale diverso. Durante gli ultimi capitoli del manga sono stati infatti visti Giganti Bestia non in versione scimmia, bensì in forma di ariete, maiale, uccello e tanti altri. Non si sa ancora se c'è un ordine dietro queste trasformazioni, anche se alcune teorie vogliono un'ispirazione dallo zodiaco cinese e sulla rotazione dei segni zodiacali.

Il Gigante Bestia è stato per lungo tempo in mano a Marley e i vari guerrieri hanno passato di volta in volta questa caratteristica. Ogni 13 anni il possessore ruota e prima di Zeke Jaeger c'era Tom Xaver, che possedeva un Gigante Bestia in versione ariete, mentre non si conoscono i nomi di altri possessori precedenti.

Modificando la propria forma in base al possessore, questo gigante è uno dei più variegati e ha abilità diverse di volta in volta. La versione di Zeke gli permette di essere bravissimo negli attacchi a distanza, la versione di Xaver invece nella lotta corpo a corpo, mentre un Gigante Bestia a forma di uccello permette inevitabilmente ruoli di supporto e attacchi volanti difficili da schivare.

In una fan art de L'Attacco dei Giganti con i Nove Giganti vediamo il Gigante Bestia in versione scimmia disegnata da Kerby Rosanes.