L'Attacco dei Giganti: secondo la maledizione di Ymir, uno dei protagonisti morirà presto

Secondo una misteriosa regola, un Titan Shifter può vivere solamente per tredici anni dopo aver acquisito i propri poteri. Tuttavia, il protagonista de L'Attacco dei Giganti possiede ben più di un potere: quanto gli resta da vivere?

La maledizione di Ymir impone che i Titan Shifter possano vivere solamente per tredici anni dopo aver acquisito i propri poteri. Questa informazione è stata rivelata nel capitolo #88 del manga di L'Attacco dei Giganti, dopo che gli Scout scoprirono i segreti nascosti nel seminterrato della casa d'infanzia di Eren. Secondo Grisha Jaeger, gli essere umani che mangiano Titani ottengono i loro poteri in cambio di una drastica riduzione della durata della vita. La leggenda del primo Titano, Ymir Fritz, descrive nel dettaglio come la sua vita durò solamente tredici anni; da allora in poi, nessuno ha superato quel limite.

Nel capitolo #130 del manga di Hajime Isayama viene spiegato ai lettori che a Eren restano solamente quattro anni di vita. Ma questa informazione ha dato vita a diverse teorie ideate dai fan. La verità sulla durata della vita di Eren dipende solamente dalla risposta a un quesito: possedere più poteri dei Titani prolunga la vita oltre i 13 anni? Secondo gli appassionati ci sono molte prove che supportano questa ipotesi, ma altrettante che la negano.

Per poter capire quanto tempo resti ancora a Eren, bisogna prima analizzare il caso di Grisha Jaeger. Grisha ottenne il potere del Titano d'Attacco e, prima che i suoi tredici anni scadessero, anche quello del Titano Fondatore da Frieda Reiss. Al suo tredicesimo anno, Grisha non sembrava essere logoro come altri personaggi, per cui i fan hanno pensato che avesse superato la maledizione di Ymir. Purtroppo, però, non c'è stato modo di scoprirlo, in quanto ha donato i suoi poteri a suo figlio.



Secondo questa teoria anche Eren potrebbe essere esonerato dalla regola dei 13 anni. Tuttavia, la sua presunta immunità potrebbe essere stata negata dal fatto che il protagonista abbia ottenuto contemporaneamente il potere di due Titani. Questo dilemma resterà irrisolto fino alla fine della serie. L'Attacco dei Giganti potrebbe terminare con morte di Eren. In attesa di scoprirlo, scopriamo cosa aspettarsi da L'Attacco dei Giganti capitolo 134.