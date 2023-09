L'Attacco dei Giganti: ci sarà mai un sequel per l'anime? La situazione attuale con Fly

Ci sono tante serie partite nel 2010 e che hanno fatto sentire il proprio peso nella scorsa decade. Progetti di natura diversa, alcuni ancora in corso e altri conclusi da tempo con la loro storia principale ma che hanno ancora qualcosa da raccontare tramite spin-off, sequel o altro genere. E tra questi c'è L'Attacco dei Giganti.

Il manga è stato lanciato nel settembre 2009 da Hajime Isayama su Bessatsu Shonen Magazine, rivista neonata all'epoca che proprio grazie a questa storia horror e drammatica si ritrovò lanciata fin dagli inizi. Isayama ottenne un successo tale da vedere la propria opera animata, con WIT Studio che nel 2013 propose l'anime de L'Attacco dei Giganti con una prima stagione da urlo. Ancora più appassionati si radunarono intorno a questo mondo, che ha visto la conclusione nel 2021, ma che in versione anime non è ancora giunta a una fine.

Manca l'episodio finale di Attack on Titan 4, che uscirà a novembre 2023. E poi? È lecito aspettarsi un sequel de L'Attacco dei Giganti versione anime? Come già sottolineato più volte dall'autore, il manga non proseguirà: la sua storia è finita e non c'è altro da raccontare secondo il suo punto di vista. Tuttavia, per l'anime, la situazione potrebbe essere nettamente diversa. La casa editrice e la casa di produzione dell'anime potrebbero essere tentate di allargare ulteriormente questo mondo.

Al netto della realizzazione di anime da L'Attacco dei Giganti: Before the Fall o spin-off simili, è comunque difficile immaginare un sequel per l'anime. La storia, che Studio MAPPA dovrebbe adattare fedelmente, ha un buon punto di chiusura, a meno di non voler lanciare lo stesso ciclo d'odio raccontando una storia simile con qualche piccola diversità.

Ovviamente nulla è da escludere, e qualcosa in più la si potrà comprendere con la rivelazione del progetto Shingeki Fly.