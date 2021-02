L'Attacco dei Giganti sfida Dragon Ball: Eren contro Vegeta in due animazioni fan-made

Mentre Studio MAPPA procede spedita nella trasmissione della stagione finale dell'adattamento anime de L'Attacco dei Giganti, tratto dal capolavoro di Hajime Isayama, i fan continuano a supportare l'opera attraverso geniali manifestazioni di creatività, una delle quali che mette in campo un possibile scontro tra Eren e Vegeta.

A metà esatta de L'Attacco dei Giganti 4, MAPPA si sta difendendo con le unghie e con i denti a tutti quei rumor sul presunto calo di qualità delle animazioni. Ad ogni modo, un animatore, un certo Tom Berkel, ha provato a immaginare uno scontro tra Eren, trasformatosi in Gigante d'Attacco, e Vegeta, il noto Principe dei Saiyan.

Ad ora Tom ha realizzato due singoli cut di pochi secondi ma che mostrano già tutti i muscoli di un talento a dir poco straordinario. Nella prima clip vediamo apparire Eren dall'alto con un enorme balzo per poi trasformarsi in Gigante, il tutto attraverso un'incredibile fluidità dei movimenti. Nella seconda, invece, Vegeta dopo aver analizzato il potenziale combattivo del suo avversario lancia una sfera di energia in cielo probabilmente per trasformarsi in forma Oozaru. Entrambi i cut sono diventati virali in rete con oltre 30 mila manifestazioni di apprezzamento per ciascuna delle due clip e, in seguito, i fan delle due serie ne hanno approfittato per dibattere insieme all'animatore sul possibile vincitore dello scontro.

E voi, invece, cosa ne pensate di queste animazioni fan-made? Ma soprattutto, chi vincerebbe secondo voi tra Eren e Vegeta da giovane? Diteci cosa ne pensate, come di consueto, nello spazio dedicato ai comenti.