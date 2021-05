L'Attacco dei Giganti, ci siamo: disponibili i leak completi in HD delle tavole inedite!

Il Volume 34 de L'Attacco dei Giganti sarà pubblicato il 9 giugno in Giappone, ma con grande sorpresa sono già disponibili i leak in alta definizione di alcune tavole inedite. Per il momento non sappiamo quante saranno le pagine extra realizzate da Isayama, ma ora sappiamo con certezza che si tratta di vere e proprie aggiunte al finale.

Come potete vedere in calce, le pagine aggiuntive non saranno delle modifiche di poco conto, ma una vera e propria continuazione del capitolo 139. Del presunto significato di queste tavole ne abbiamo già parlato pochi giorni fa durante la prima apparizione di questi leak, ma ora è finalmente arrivata una conferma della loro autenticità.

Tra le nuove immagini, è possibile vedere una tavola in cui Armin dichiara: "Sono Armin Arlert dell'Isola di Paradis, la persona che ha ucciso il Gigante d'Attacco". Mentre nella pagina numero due possiamo assistere ad un monologo di Mikasa: "Quindi eri tu, sei stata tu a guardare nella mia testa così a lungo. Penso che il tuo amore sia stato come un lungo incubo. Non puoi tornare alla vita che ti è stata rubata. Buona notte, Ymir".

Vi ricordiamo che questi leak dovrebbero essere solo una parte delle pagine extra realizzate da Isayama, che purtroppo non vedremo fino al 9 giugno. In attesa di mettere le mani sul nuovo Volume, comunque, potete rinfrescarvi la memoria dando un'occhiata alla nostra analisi del capitolo finale de L'Attacco dei Giganti.