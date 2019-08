Attacco dei Giganti: un simpatico easter egg nell'ultimo capitolo

In uno dei momenti cruciali dell'intera serie, l'autore dell' Attacco dei Giganti ha voluto inserire un easter egg, forse per sottolineare anche l'importanza del momento. Scopriamo insieme i dettagli.

Ormai sappiamo da tempo che l’Attacco dei Giganti sta per arrivare alle sue battute finali. Il creatore della serie, Hajima Isayama, ha ammesso di aver già pronto un finale, e ogni nuovo capitolo sembra far parte di un progetto intento a porre le basi della conclusione. Questo ha messo a dura prova i desideri di Eren, in un modo che i fan non si sarebbero mai aspettati, dato che il piano elaborato insieme a Zeke è svanito dopo che è stato colpito da Gabi nell’ultimo capitolo.

Nel capitolo 120 tuttavia, abbiamo potuto vedere, non con poca sorpresa, Eren nel Titano Fondatore, e mentre sorge l’importanza di una tale scena, sembra che Isayama abbia voluto inserire nell’episodio anche un easter egg particolare, per sottolineare ulteriormente l’evento.

Al suo risveglio nel Coordinato, nel capitolo 120 della serie, vediamo Eren ripercorrere i momenti cruciali della sua vita in una spettacolare illustrazione, come una successione rapidissima davanti ai suoi occhi. Ma quello che i fan non si aspettavano era una battuta posizionata sull’angolo in alto a destra. Come notato da fiirelight su Twitter, uno di questi flashback è un riferimento ad un extra in cui Eren, Mikasa e Armin vivono in un universo differente.

Una reference diretta allo spin-off umoristico, Shingeki no School Caste, nel quale vediamo Eren e gli altri frequentare il liceo, con un Armin totalmente nerd e Mikasa che sta attraversando una fase goth. Considerando come molti dei poteri dei Titani abbiano mostrato delle abilità legate al tempo, sembra che la vita alternativa di Eren sia considerata come canonica nella serie.

Sono sicuramente delle gag inserite con l’obiettivo di alleggerire i momenti di tensione e di incredibile intensità ai quali l’opera di Isayama ci ha abituati. È una piccola nota ironica, probabilmente l’ultima, prima della conclusione dell’arco narrativo finale.