L'Attacco dei Giganti, a che ora il simulcast su VVVVID e Prime Video?

L'Attacco dei Giganti 4 ha già compiuto il suo debutto in Giappone nella giornata di ieri di cui un piccolo estratto è disponibile nell'esplosiva opening dell'anime. VVVVID ha negli ultimi minuti annunciato a che ora domani uscirà l'attesissimo primo episodio della stagione finale del capolavoro di Hajime Isayama.

Proprio come aveva anticipato il distributore italiano, l'episodio 1 de L'Attacco dei Giganti 4 uscirà martedì 8 dicembre, esattamente un giorno dopo l'uscita nipponica. La formula simulcast di VVVVID sarà affiancata da Crunchyroll e Amazon Prime Video che rilasceranno presumibilmente insieme la puntata. Ma a che ora esattamente il Corpo di Ricerca tornerà sul piccolo schermo?

A svelarlo è il profilo ufficiale di VVVVID che, attraverso un comunicato rilasciato qualche minuto fa, anticipa l'uscita della puntata alle ore 8 di domani mattina. L'insolito orario dovrebbe fare in modo di evitare che il sito possa andare in crash a seguito della grande affluenza di pubblico che, con tutta probabilità, non si lascerà scappare questa occasione.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che l'Attacco dei Giganti 4 conterà 16 episodi in totale, un numero insufficiente per adattare completamente tutti i capitoli di un manga tuttora in corso. In attesa di ulteriori informazioni, vi suggeriamo di continuare a seguirci per non perdervi alcuna novità sull'argomento. E voi, invece, siete pronti al ritorno dell'anime? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.