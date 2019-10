L'Attacco dei Giganti: un sito offre di leggere il futuro usando i personaggi dell'anime

Continuano le collaborazioni a tema Attack on Titans: dopo la serie di partnership tra le barrette Snickers e L'Attacco dei Giganti, questa volta tocca al giornale ViVi dedicare una piccola sorpresa ai fan dell'opera creata da Hajime Isayama.

Il quotidiano, che si rivolge ad un pubblico prettamente femminile, ha chiesto all'astrologo Glorious Seiko di creare una serie di divinazioni usando come base i 36 personaggi dell'opera. Per partecipare vi basta andare alla pagina di ViVi dedicata all'opera e inserire la vostra data e ora di nascita, per capire a quale personaggio si è legati e le sue caratteristiche. Scoprirete così se siete più simili a Sasha, e dovrete quindi affrontare i problemi della vita con uno spirito più creativo, oppure se la personalità diretta ed energica di Yeager sia più indicata per il vostro carattere. Ovviamente il sito è in lingua giapponese, ma è facilmente usufruibile con l'aiuto di un traduttore online.

Mentre aspettiamo le puntate della quarta stagione, che dovrebbero concludere definitivamente l'opera e che saranno disponibili nel corso del 2020, vi lasciamo con questa splendida fan art dedicata a 3 personaggi de L'Attacco dei Giganti.

Come si concludere questo celebre e drammatico anime? Fateci sapere le vostre teorie con un commento alla notizia.