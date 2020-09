L'Attacco dei Giganti diventa uno slice of life con la splendida illustrazione di un fan

L'Attacco dei Giganti ha compiuto 11 anni solo ieri 9 settembre. In questo lungo periodo, Hajime Isayama ha conquistato con il suo racconto gretto e oscuro, a tinte horror e con elementi che rimarranno nella storia dei manga. Sia il manga che l'anime hanno infatti una popolarità enorme destinata a riecheggiare per decenni.

Ciò ha causato un raduno di fan nei luoghi più popolari della rete, dove hanno messo in mostra le proprie realizzazioni a tema L'Attacco dei Giganti. Sono infatti molte le fan art dedicate a Eren Jaeger o agli altri protagonisti, la maggior parte con un bianco e nero deprimente che ben si confà alle atmosfere distruttive dell'opera.

Ma c'è anche chi si oppone a questa visione e anela a un futuro, o a un presente alternativo, più luminoso e allegro per il trio di protagonisti de L'Attacco dei Giganti. Infatti in pochi vedrebbero bene il manga e i suoi ragazzi in versione slice of life, ma un illustratore sconosciuto l'ha fatto. Quella che potete vedere in basso è un'immagine che riproduce L'Attacco dei Giganti ma in versione slice of life, ovvero un manga con atmosfere molto tranquille e dedicate alla quiete della vita quotidiana.

Eren dal lato destro sta bevendo una limonata mentre Armin osa scattare un selfie mentre Mikasa è girata quasi di spalle. I tre emanano un'atmosfera insolita ma tranquilla, che abbraccia e rende tutto più caloroso. Vi piacerebbe vedere il terzetto storico de L'Attacco dei Giganti in un mondo del genere?