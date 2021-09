L'Attacco dei Giganti, il sondaggio di popolarità finale si è concluso: svelata la Top 10

In occasione della conclusione del manga de L'Attacco dei Giganti, Bassetsu Shonen Magazine ha indetto un sondaggio di popolarità finale, chiedendo a tutti i fan della serie di votare il loro personaggio preferito. Oggi, 8 ottobre 2021, il settimanale ha svelato la Top 10 definitiva, e senza troppe sorprese il vincitore è stato il Capitano Levi.

In basso potete dare un'occhiata al quarto e ultimo sondaggio di popolarità, a cui hanno partecipato circa 10.000 lettori. La Top 3 è stata conquistata dai pilastri dell'Armata Ricognitiva, con Erwin Smith ancora tra i preferiti dei fan, mentre Eren, Mikasa e Armin si sono piazzati rispettivamente al quarto, quinto e settimo posto. In calce all'articolo potete dare un'occhiata alla pagina celebrativa del settimanale, in cui viene omaggiata la Top 3.

L'Attacco dei Giganti - 4° sondaggio di popolarità

Levi Ackerman (3130 voti) Erwin Smith (1150 voti) Hange Zoe (1128 voti) Eren Jaeger (1003 voti) Mikasa Ackerman (406 voti) Jean Kirschtein (389 voti) Armin Arlert (288 voti) Reiner Braun (215 voti) Berthold Hoover (162 voti) Annie Leonhart (109 voti)

Rispetto al terzo sondaggio di popolarità, Erwin e Levi si sono scambiati le posizioni, mentre Hange ed Eren hanno mantenuto i loro vecchi piazzamenti. Mikasa è passata dal settimo al quinto posto superando Jean e Bertholdt, mentre Reiner e Annie hanno conquistato una posizione a testa.

E voi cosa ne pensate? A storia conclusa, qual è il vostro personaggio preferito? Ditecelo nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che L'Attacco dei Giganti tornerà questo inverno con la seconda parte dell'anime di MAPPA.