L'attacco dei Giganti è stato sospeso per Coronavirus: ecco quando riprenderà

Il Coronavirus sta spaventando sempre di più il Giappone che, con le nuove misure di emergenza, sta cercando di correre ai ripari. Ciò non toglie che le varie case editrici di manga e gli studi di produzione di anime sono in difficoltà per le numerose sospensioni. A quelle già programmate si deve aggiungere quella di L'Attacco dei Giganti.

Il capitolo 129 di L'Attacco dei Giganti era originariamente programmato per il 9 maggio, data in cui doveva essere pubblicato il numero 6 di Bessatsu Shonen Magazine. Nonostante le anteprime, ciò non accadrà perché Kodansha ha deciso di interrompere tutte le pubblicazioni mensili del prossimo mese.

Bessatsu Shonen Magazine, insieme a Morning Two, Monthly Shonen Magazine, Monthly Young Magazine, Good! Afternoon e tante altre riviste della casa editrice non saranno quindi pubblicate nel mese di maggio e ciò ovviamente avrà un effetto di stop sui loro manga. L'Attacco dei Giganti quindi non uscirà a maggio.

L'autore di L'Attacco dei Giganti, Hajime Isayama, conferma la situazione e lo stop è ovviamente da imputare al Coronavirus. Il mangaka si dispiace di dover fermare il suo manga dopo 10 anni e mezzo di pubblicazione non stop, ma la salute viene prima di tutto. Per il momento, Hajime Isayama rivela anche che è previsto il ritorno di L'Attacco dei Giganti il 9 giugno 2020.

Dovremo quindi aspettare molto di più per il capitolo, come sta succedendo anche alle serie di Weekly Shonen Jump.