L'Attacco dei Giganti: uno spettacolare Gigante Bestia nel cosplay femminile di Kappy

Mentre la community mondiale dell'Attacco dei Giganti rimane ancora profondamente scossa dal finale della prima parte della quarta stagione, un fan dell'opera di Hajime Isayama ha deciso di dedicare uno straordinario cosplay a Zeke Jaeger, più precisamente al Gigante Bestia, rappresentandolo in maniera impeccabile.

Nonostante Zeke non abbia avuto un ruolo durante la prima stagione dell'anime, è diventato parte integrante della storia a partire dalla seconda, rivelandosi non solo come fratellastro del protagonista Eren, ma anche un abile stratega, con dei precisi piani in mente, che riprenderanno indubbiamente nel 2022 con la seconda parte della quarta stagione ad opera dello studio MAPPA.

L'apparizione del Gigante Bestia nella serie ha rappresentato una grande sorpresa, in quanto al tempo era l'unico capace di parlare in questa forma. Attualmente Zeke, seppur apparentemente dalla parte di Marley, non sembra avere alleanze precise, e intende usare tutte le occasioni per attuare il suo piano, ora diventato più realizzabile grazie alla cooperazione con Eren. Per omaggiare questo personaggio l'utente @Kappy_W si è trasformata nel perfetto Gigante Bestia che potete vedere nelle immagini riportate in calce, ottenendo dei risultati impressionanti.

Ricordiamo che l'ultimo capitolo dell'Attacco dei Giganti uscirà il 9 aprile, e vi lasciamo alla nostra recensione dell'episodio 4x16.