L'Attacco dei Giganti: spiegato il momento in cui Eren decide di attuare il suo piano

Quello creato da Hajime Isayama è indubbiamente un manga atipico. Pubblicato su Bessatsu Shonen Magazine, L'Attacco dei Giganti è uno shonen che però non segue tutte le regole a cui siamo abituati per i manga di questo target. Specie con l'ultima fase narrata, Isayama ci ha mostrato un Eren Jaeger molto diverso dal solito protagonista.

Mentre tanti fan si chiedono se Eren sia nel giusto o nel torto, L'Attacco dei Giganti capitolo 123 rivela l'attimo in cui il ragazzo ha capito cosa doveva fare se voleva portare salvezza al suo popolo. Le minacce al popolo eldiano sono palesi da parte di Marley che, per anni, ha assediato l'isola trasformando i sudditi di Ymir in bestie mangia uomini.

In cerca di alleati per cambiare questa situazione, Eren e gli altri membri della Legione Esplorativa giungono sul continente per recarsi dagli Azumabito. Mentre fanno la conoscenza con alcuni profughi, le cui case sono state devastate dalla guerra tra vari paesi, Eren inizia a recepire la rabbia del mondo verso i diavoli dell'isola di Paradiso.

Nonostante non abbiano colpe per gli eventi passati, la possibilità di trasformarsi in giganti è abbastanza per la gente del mondo per ritenerli una minaccia e ciò viene consolidato anche durante la discussione nel parlamento dove cercavano l'appoggio degli Azumabito. Come noterà Mikasa, è da quel momento che Eren si allontana e capisce di dover fare tutto per conto proprio, sfruttando Zeke e il suo sangue reale per far partire lo sterminio con i giganti colossali.